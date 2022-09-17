Така міра нібито обумовлена дефіцитом чорнила.

У Росії можуть змінити вимоги щодо упакування товарів. Відтак, з етикеток може зникнути термін придатності, бо у "наддержаві" дефіцит чорнила, спровокований санкціями за вторгнення в Україну.

Про це повідомляють росЗМІ.

З етикеток російських товарів у майбутньому можуть зникнути дані про місце та виробника товару, термін придатності, дату виготовлення та іншу інформацію. Втім, остаточно рішення щодо цього поки не ухвалили.

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Представниця профільного віце-прем'єра РФ Вікторія Абрамченко заявила, що обговорення тривають. Бізнес не зайняв консолідовану позицію щодо можливого нововведення.

"Виробникам необхідно буде перенести частину інформації з етикетки в електронний формат, а споживачі зможуть ознайомитися з нею за допомогою QR-коду на етикетці, проте зробити це можна буде лише з 2023 року – саме з цього моменту у рамках Митного союзу передбачено можливість зміни технічного регламенту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, санкції вдарили по багатьох галузях РФ. У "наддержаві" не тільки закінчується чорнило, а й імпланти для сідниць.

Крім того, операція зі збільшення грудей в цьому році в Росії подорожчала мінімум в два рази. Якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це коштувало 5-7 тисяч доларів, то сьогодні в середньому 15 тисяч. Ціни підскочили через дефіцит імплантів. Зазначається, що виробники якісних імплантів припинили постачати свій товар до Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну.

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