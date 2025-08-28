В столиці вже відомо про 17 загиблих.

У Києві та Київській області 29 серпня оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки Росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко сказав, що в День жалоби будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Глава Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 14.30 відомо про 17 киян, загиблих внаслідок атаки РФ. Четверо з них - діти.

За словами Кличка, найменшій загиблій дівчинці було три роки.

"Майже 40 постраждалих, 30 людей у лікарнях", - озвучив мер попередні дані про жертв та постраждалих внаслідок обстрілу.

Кличко також зазначив, що на місці зруйнованої пʼятиповерхівки в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція - рятувальники шукають людей під завалами.

Мер наголосив, що багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це й нежитлові будівлі, і житлові багатоповерхівки. Також - заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях влучань працюють екстрені служби.

Також завтра у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник зазначив, що Росія продовжує вбивства мирних людей.

"Уночі її дрони та ракети цілили не у військові об’єкти, а летіли по житлових будинках, школах, лікарнях. Є загиблі й поранені. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами", - сказав він.

При цьому повідомив, що йому особливо боляче говорити про Дарницький район столиці – "місце, де я виріс, працював і живу досі". За його словами, серед постраждалих є люди, яких він знає особисто.

Атака на Київ 28 серпня

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують тероризувати Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) росіяни завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворог застосував 629 засобів повітряного нападу.

Йдеться про 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму.

Також ворог запустив 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької та Воронезької областей Росії, 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей Росії, а також 20 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області Росії.

