За попередніми даними, станом на 09:00, було збито/подавлено 589 ворожих повітряних цілей.

У ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) росіяни завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворог застосував 629 засобів повітряного нападу, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Йдеться про 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму.

Також ворог запустив 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької та Воронезької областей Росії, 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей Росії, а також 20 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області Росії.

Відео дня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Це 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 18 крилатих ракет Х-101.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях", - зазначили у ПС ЗСУ.

Атака росіян на Київ

Як повідомляв УНІАН, у Києві після російського обстрілу з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. За словами речниці Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги, під завалами багатоповерхівки ще можуть перебувати 9 осіб.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

Вас також можуть зацікавити новини: