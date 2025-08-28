У ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) росіяни завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворог застосував 629 засобів повітряного нападу, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.
Йдеться про 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму.
Також ворог запустив 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької та Воронезької областей Росії, 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей Росії, а також 20 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Це 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 18 крилатих ракет Х-101.
"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях", - зазначили у ПС ЗСУ.
Атака росіян на Київ
Як повідомляв УНІАН, у Києві після російського обстрілу з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. За словами речниці Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги, під завалами багатоповерхівки ще можуть перебувати 9 осіб.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.