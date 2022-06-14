Тема окупації українських земель і збільшення Росії — ключова тема виборів в РФ, які відбудуться 11 вересня в 27 регіонах.

Війна в Україні стане основною темою виборів в РФ, де росіянам розповідатимуть про те, що погані умови життя виправдовуються збільшенням території.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Тема окупації українських земель і збільшення Росії — ключова тема виборів в РФ, які відбудуться 11 вересня у 27 регіонах. Але це не просто вибори губернаторів. Це багато в чому вотум довіри до війни та військових дій, які веде Путін... Питання анексії стане головним. Якщо спростити, головна ідея цих виборів буде дуже проста: "Нам стало набагато гірше жити, але ми збільшуємо нашу територію і підіймаємося з колін"", — пояснив радник глави МВС.

На цих виборах, на думку Денисенка, будуть використовувати й тему українських військовополонених.

"Ми можемо побачити дуже неприємний для нас, морально огидний, по суті, театральний фарс з нашими військовими та розповідями про страшні злочини "укрофашистів", особливо на території Маріуполя", — додав він.

Відхід Путіна від влади:

4 червня 2022 року таблоїд The Sun, посилаючись на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона писав про те, що військові РФ можуть влаштувати переворот і вбити Путіна через провал у війні.

6 червня 2022 року стало відомо, кого Путін призначить своїм наступником і яку посаду він "подарує" доньці.

9 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що крісло президента РФ займе людина без амбіцій.

9 червня 2022 року Путін натякнув, що війна може тривати понад 20 років, і попросив росіян активніше розмножуватися.

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