Вона зазначила, що Росія використовує будь-який момент для того, щоб зібратися з силами, перегрупувати війська та продовжити наступ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що Росія не полишає планів захопити всю територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Ключовою метою Російською Федерації було і є захопити всю територію України. Росія збиралася зробити це швидко. Але путінський бліцкриг провалився. Менше з тим, Росія не залишає своїх планів продовжити цю війну за всю територію України. Станом на сьогодні Росія намагається зупинитися на якихось менших цілях для того, щоб показати якийсь результат", - зазначила Маляр.

Вона додала, що Росія використовує будь-який момент для того, щоб зібратися з силами, перегрупувати війська та продовжити наступ.

"На сьогодні ми бачимо, що посилюється розвідка Російської Федерації. Ми бачимо, що Росія змінює свої плани: якщо в перші дні війни вони точно знали, куди вони рухаються і з якою метою, то сьогодні вони змушені коригувати свої плани у короткостроковій перспективі. Тобто це буквально декілька днів, а не тижні чи місяці", - сказала представниця міністерства.

Маляр зауважила, що на сьогодні мета Росії у короткостроковій перспективі – це географічні кордони Донецької та Луганської областей.

"Точаться тяжкі бої за Маріуполь... На сьогодні у небезпеці весь схід України, тому що це є наступною ціллю. Але кінцево Росія не полишає плани захопити всю територію України. Про такі плани свідчить чимало фактів", - наголосила заступниця міністра.

Вона навела приклад, що Росія свої війська, підрозділи, які виводить з України, потім укріплює, поповнює особовий склад, відновлює втрачену техніку та накопичує вздовж державного кордону, "очевидно, плануючи її використати".

"Крім того, на сьогодні військові підрозділи Російської Федерації концентруються на сході. І теж, очевидно, йде підготовка до наступальних дій", - зауважила Маляр.

Урядовець також нагадала, що Росія втягує у свої злочини інші країни.

"На сьогодні використовується територія Білорусі, на сьогодні білоруські війська перебувають в бойовій готовності і є ризики того, що вони теж можуть бути використані для агресії. Крім того, ми бачимо ознаки готування і на території так званої невизнаної Придністровської республіки, на території Молдови... Там готують Тирасполь до прийому літаків", - сказала Маляр.

Щодо Білорусі вона також зазначила, що за деякими даними, туди через повітряні шляхи найближчим часом можуть бути перекинуті певні російські підрозділи.

На запитання щодо можливості введення до України білоруських військ, Маляр зауважила: "Білорусь повністю використовується зараз Російською Федерацією для ведення агресивних дій проти України. Але що стосується особового складу військових Білорусі – там є складна історія. Скоріше за все, Лукашенко побоюється, що не всі військові, а велика частина, відмовляться виконувати цей наказ. Настрої білоруської армії, за нашими даними, відрізняються від настроїв російської армії. Ми мали навіть факти виходу з контактами на нас із запитами, яким чином, раптом що, вони зможуть здатися в полон".

Так, за її словами, ця обставина "може стримувати Лукашенка". "Але ми розглядаємо станом на зараз всі сценарії", - підсумувала Маляр.

Крім того, вона зауважила, що у Чорному морі спостерігаються кораблі-носії ракет.

"Загроза ракетного обстрілу з Чорного моря зберігаються на сьогодні... Носії крилатих ракет типу "Калібр" в Чорному морі", - констатувала заступниця міністра.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії назвали основний напрямок діяльності Росії в Україні та розповіли про проблеми російської армії.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Великобританії.

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