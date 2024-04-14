України має розробити чітке бачення перемоги, а також проштовхнути свій наратив у західних ЗМІ, щоб протистояти впливу Росії.

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Райан заявляє, що Росія зараз "більш небезпечна", ніж на початку свого повномасштабного вторгнення. Як пише Business Insider, зважаючи на це, він наполягає на тому, що Україна має змінити свою воєнну стратегію.

"Найважливішим висновком мого візиту (до України) було підтвердження того, що Росія зараз має стратегічний імпульс у війні", - пояснив він, стверджуючи, що Росія подолала "шок від своїх ранніх невдач", російська армія зміцнила свій бойовий потенціал, а оборонна промисловість РФ була активізована.

"Росія зараз більш небезпечний супротивник, ніж два роки тому. Це вимагає змін у тому, як ведеться війна", - зазначає австралійський генерал.

Відео дня

На його думку, для початку партнери України повинні змінити своє мислення, а для України це означає розробити бачення перемоги, яке вона зможе реалізувати. Райан розповів, ящо під час його поїздки київський чиновник розповів йому, що немає чіткого плану щодо того, як Україна виграє війну. Він також наголошує, що НАТО та інші країни-партнери повинні розглянути можливість зміни свого сприйняття надання підтримки з "захищати Україну" на "перемогти Росію в Україні".

Райан також відзначає значне зміщення уваги з України на інші конфлікти. Він стверджує, що Україна повинна проштовхнути свій наратив, щоб він дійшов до західних ЗМІ та оскаржив декларації Росії про очікувану перемогу.

"Україні потрібно знайти новий голос, який пояснює важливість її оборони, чому підтримка Заходу життєво важлива, і що російські наративи про неминучу перемогу є хибними", - сказав Райан, додавши, що "протистояння російській дезінформаційній діяльності є відповідальністю всіх демократій".

Незважаючи на те, що Україні та її міжнародним партнерам є над чим працювати, Раян сказав, що Київ досяг величезного прогресу протягом війни, особливо в ураженнях російських кораблів у Чорному морі та російських НПЗ. Здатність України адаптуватися до нових загроз і нових викликів дозволила їй зосередитися на нових науково-дослідних і виробничих можливостях. Тож Раян відзначив важливість розробки та використання безпілотників в Україні.

Коментуючи стратегічні удари, Раян сказав, що "цей потенціал, який покращується за своєю зоною дії та ефективності, стане ключовою частиною майбутніх українських операцій".

Російська армія в Україні

Раніше представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну.

Цю думку підтвердив генерал армії США Крістофер Каволі, зазначивши, що російська армія зараз на 15% більша, ніж на той момент, коли вона вторглася в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: