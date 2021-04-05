З'явилися нові свідчення перекидання підрозділів ЗС РФ до українських кордонів.

Росія перекидає до Криму підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

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Зазначається, що 4 квітня в TikTok було опубліковано відео, де видно залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою «Нона-С». Ця техніка стоїть на озброєнні ВДВ.

Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що вона слідує зі станції Череха в Псковській області на станцію «Сімферополь-Вантажний».

"В якості вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264 - 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як «псковські десантники». 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, який входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Череха, звідки і відправився ешелон, що потрапив на відео. За деякими деталями, наприклад за штабелем круглого лісу біля шляхів, ми припускаємо, що відео знято саме на станції Череха, під час завантаження ешелону", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 76-та дивізія брала участь в операції ЗС РФ проти української армії на Донбасі влітку 2014 року, зазнала втрат.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не має нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська вглиб території України, а також готується провокувати Україну на військову відповідь.

За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні і провокаційні дії РФ на сході України і передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних намірів Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

У Кремлі тим часом запевнити, що підрозділи російської армії, які пересуваються на техніці з замаскованими номерними знаками і стягнуті до українського кордону в Ростовській області, "не заблукають" і не опиняться в Україні.

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Автор: Дмитро Захаров