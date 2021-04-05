Росія перекидає до Криму підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, бійці якої відомі як "псковські десантники".
Про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).
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Зазначається, що 4 квітня в TikTok було опубліковано відео, де видно залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою «Нона-С». Ця техніка стоїть на озброєнні ВДВ.
Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що вона слідує зі станції Череха в Псковській області на станцію «Сімферополь-Вантажний».
"В якості вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264 - 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як «псковські десантники». 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, який входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Череха, звідки і відправився ешелон, що потрапив на відео. За деякими деталями, наприклад за штабелем круглого лісу біля шляхів, ми припускаємо, що відео знято саме на станції Череха, під час завантаження ешелону", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що 76-та дивізія брала участь в операції ЗС РФ проти української армії на Донбасі влітку 2014 року, зазнала втрат.
Стягування військ Росії до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не має нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська вглиб території України, а також готується провокувати Україну на військову відповідь.
- За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні і провокаційні дії РФ на сході України і передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.
- Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних намірів Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
- У Кремлі тим часом запевнити, що підрозділи російської армії, які пересуваються на техніці з замаскованими номерними знаками і стягнуті до українського кордону в Ростовській області, "не заблукають" і не опиняться в Україні.
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