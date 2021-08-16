Передбачається, що російські підрозділи будуть задіяні в навчаннях "Захід-2021".

Напередодні навчань "Захід-2021" Російська Федерація перекинула на окуповані території Донбасу військову техніку. Всього розмістили понад 400 одиниць озброєнь.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил уFacebook.

За даними ООС, з 9 по 15 серпня представники ОБСЄ зафіксували розміщення на окупованих територіях 419 одиниць озброєння і військової техніки, з них 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - поза місцями зберігання, 195 - в зоні безпеки.

При цьому уточнюється, що військова техніка знаходиться біля населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталеве Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка, Донецької області.

Читайте такожАртилерійські підрозділи ЗСУ провели тренування з управління вогнем на Донбасі (фото)В ООС припускають, що Москва залучить ці підрозділи в навчаннях "Захід-2021", які пройдуть з 10 по 16 вересня на російських полігонах - Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський.

Як раніше повідомляв УНІАН, до кінця року крім "Заходу-2021" Росія запланувала велику кількість інших заходів бойової підготовки. У ЗСУ в червні зазначили, що так звані навчання РФ " становлять потенційну загрозу для України".

Навесні Росія під приводом "навчань" стягнула до кордону з Україною тисячі військових, а також перевезла важке озброєння в окупований Крим.

Після низки заяв західних партнерів України РФ пояснила стягування військ "раптовою перевіркою боєготовності". Водночас президент Володимир Зеленський констатував, що відведення російських військ від України "фактично не відбулося".

Автор: Анастасія Горбачова