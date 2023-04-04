Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

У вівторок, 4 березня 2023 року, російські війська вчергове атакували населені пункти Донецької області. Через ворожі обстріли загинуло шестеро людей, ще семеро – були поранені.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 квітня російські військові обстріляли ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град" населені пункти півночі області.

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"В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку – гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району", – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обстрілів Бахмута, Гірника та Очеретиного поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів. Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

Обстріли українських міст

4 квітня росіяни вдарили по Кураховому на Донеччині. Руйнувань зазнали пʼять будівель, зокрема відділ поліції та лікарня.

Протягом доби, 31 квітня, окупанти 61 раз атакували Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина. Загалом по області випустили понад 200 снарядів.

Також 3 березня під ворожим огнем була Авдіївка. Окупанти поцілили в автобус, де перебували люди. Через атаку загинула жінка.

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