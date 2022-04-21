Маляр каже, що окупанти психологічно тиснуть на українців.

Після того, як Росії не вдалося захопити Україну і поміняти владу в Києві, вона змінила стратегію війни.

Про це заявила "Обозревателю" заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Говорячи про постійні ракетні удари по території України, чиновниця пояснила, що агресор таким чином намагається чинити психологічний тиск на мирне населення.

"Вони почали застосовувати ракети - це психологічний вплив, щоб ми здалися, тому що Росії важлива наша капітуляція. Ракетні удари дуже складно перенести психологічно. Коли це твоє рідне місто, твої рідні люди - неймовірно", - пояснює Маляр.

Однією з первинних цілей РФ вона назвала створення псевдореспублік. Також ворог планував захоплення Києва і таким чином - всієї влади в країні.

"Це був план-максимум. План мінімум - це географічні кордони Донецької та Луганської областей і прохід, щоб завести воду в Крим. Ці два рубежі вони не взяли, але деякі території захопили - це не секрет", - говорить заступник міністра.

Окремо вона відзначила опір українців на тимчасово окупованих територіях, де їх жителі відмовляються співпрацювати з росіянами.

"І це те, що ніколи росіянам не зрозуміти в українській натурі, що ми за свободу готові померти", - підкреслює Маляр.

Тому, за її словами, Кремль став використовувати ракети для бомбардувань цивільних і військових об'єктів по всій країні. Агресор намагається зрівняти з землею цілі міста і таким чином натиснути на мешканців країни.

"Але у цих, На перший погляд, ірраціональних ракетних обстрілів є практична мета - залякати нас. Так само, як і звірство щодо мирного населення переслідує мету залякування", - пояснює чиновниця.

Раніше сьогодні радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що в Україні надалі буде позиційна війна і подальший наступ окупантів. За словами Арестовича, в Росії немає серйозних сил, тому що мова йде про строковиків, яких почали призивати в армію з 1 квітня, а для їх мінімальної підготовки потрібно два-три місяці. При цьому він додав, що Росії доведеться зняти зі зберігання запаси зброї і військової техніки.