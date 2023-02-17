У Харкові чули звуки вибухів.

Ввечері у четвер, 16 лютого 2023 року, в Харкові та області було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти знову завдали удару по Харківщині. Під прицілом – об'єкти інфраструктури.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігронуйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Суспільне" повідомляє про вибухи у Харкові.

Відео дня

Оновлено 23:28: Радниця глави Харківської облради Наталія Попова повідомляє, що вже працює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"ДСНС вже працює. Екстренка мониторить ситуацію. Росія вкотре завдала удари по Харківщині", - написала вона у Facebook.

Оновлено 00:08: Попередньо, по Харкову вдарили ракетами С-300.

"За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів в черговий раз об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - наголосив глава ОВА Синегубов.

Ситуація на Харківщині

Російські окупанти постійно завдають ударів по Харкову та області. Вранці 16 лютого було завдано авіаудару по Вовчанську. Є загиблий.

Крім того, шириться інформація про намір окупантів розвинути наступ на Харківщині під час нової великої атаки. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нових напрямків. Однак на Київ, Суми, Харків та Чернігів окупанти навряд чи підуть.

Водночас майор 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Олександр Ганущин заявив, що російські окупаційні війська намагаються відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскіл на 15 км вище Купʼянська в Харківській області.

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