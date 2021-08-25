В українській делегації вважають, що росіяни свідомо зривають роботу гуманітарної підгрупи ТКГ.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявляє, що російська делегація свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ.

Як повідомляється у Telegram-каналі української делегації, менш ніж за добу до початку засідання російська делегація зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юр'ївни Пірогової, засудженої в Україні за тероризм.

"Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм.

Читайте такожУ ТКГ розповіли про смерть трьох засуджених українців у "ДНР" і озвучили невтішний прогноз (відео)"У такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив розв'язання гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо. Українська делегація зазначає - ці спроби є марними", - заявили представники делегації України.

Вони закликали російську сторону повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.

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Автор: Антоніна Доломанжи