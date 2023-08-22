Сумарний залп ракет зараз становить до 20 "Калібрів".

Сьогодні, 22 серпня, вранці російські окупанти вивели в Чорне море новий корабель "Циклон", який нещодавно прийняли до складу Чорноморського флоту РФ.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила, що загарбники вивели в море одразу три кораблі-носії ракет "Калібр", серед яких і "Циклон". Сумарний залп ракет цього типу наразі до 20 штук.

За словами Гуменюк, російські військові нещодавно проводили "розвідку боєм" нашої ППО, використовуючи поодинокі ударні безпілотники.

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"Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України", - пояснила вона.

Що відомо про корабель "Циклон"

У липні російські пропагандистські ресурси оголосили про плани ворога завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Однак, за даними ВМС України, це судно двічі не пройшло необхідні випробовування. Росія намагалася провести випробовування "Циклона" у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

Цей корабель має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".

Небезпека на День Незалежності

Нещодавно в ОК "Південь" заявляли, що нинішня активність ворожої авіації та перебування кораблів в бухтах Чорного моря – це непряма ознака підготовки до майбутніх атак. Російські літаки цими днями, ймовірно, проводять попереднє злагодження.

Представник ГУР Вадим Скібіцький також попереджав, що на День Незалежності України, 24 серпня, Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму.

Водночас у Повітряних силах заспокоюють, що українські військові будуть боронити Україну та її повітряний простір, як роблять це щодня.

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