У людей відбирають паспорти, тому вони фактично не можуть потім виїхати з території півострова чи з РФ.

Фільтраційні табори окупантів діють й на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Вона розповіла про насильницьке переміщення українських громадян з тимчасово окупованої росіянами території материкової частини України, зокрема з Маріуполя та Херсонської області.

За словами Ташевої, на території тимчасово окупованого Криму, ближче до адмінмежі, є фільтраційні табори.

"Там, так само як і в окремих районах Донецької та Луганської областей, в них відбирають паспорти, вони проходять так звані фільтраційні заходи, особливо це стосується чоловіків... Їх роздягають до гола, шукають татуювання на тілі, які могли б свідчить про приналежність до ЗСУ...", - повідомила вона.

Постпред президента додала, що в людей відбирають паспорти та видають "документ" про тимчасовий притулок, тому такі люди фактично не можуть потім виїхати або з території півострова, або РФ.

"Таким людям ми намагаємося допомогти через консульські відділи України, які знаходяться у третіх державах, не на території РФ", - сказала Ташева.

Фільтраційні табори: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей російські загарбники утворили так звані фільтраційні табори, через які проходять люди, яких вони незаконно вивозять з окупованих населених пунктів.

Згодом людей відправляють до РФ, а більшості з них забороняють покидати територію Росії.

За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, наразі немає жодної інформації про українських громадян, які не пройшли "фільтрацію" окупантів.

Міська влада Маріуполя опублікувала унікальні кадри з фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне.

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