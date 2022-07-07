Організація готуватиме росіян для "життя у суспільстві".

Держдума РФ ухвалила законопроект про створення загальноросійського руху дітей та молоді. Він має вибудовувати "єдину політику виховання молоді". Спочатку організацію хотіли назвати "Велика зміна", але потім передумали. Назву мають обрати самі учасники.

Про це повідомляє прес-служба нижньої палати російського парламенту.

Відповідно до задуму авторів документу, рух братиме участь "у вихованні, профорієнтації, організації дозвілля молодого покоління, формуватиме світогляд, готуватиме молодь до повноцінного життя в суспільстві".

За структурою він нагадуватиме радянський піонерський рух. Організація діятиме під контролем федеральної влади та керівників регіонів. Фінансуватиметься з бюджетних грошей. Структурі передадуть дитячі табори, палаци піонерів, заклади освіти.

Первинні ланки нового "піонерського" руху створюватимуть у школах, інтернатах, будинках культури та гуртках. Працювати там зможуть лише повнолітні громадяни з середньою освітою, які не включені до списку "іноземних агентів".

Дещо раніше у Держдумі РФ запропонували укладати контракти на службу у Збройних силах та Нацгвардії з випускниками шкіл без досвіду служби за призовом.

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