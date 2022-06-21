Фахівець зауважив, що на "вишках Бойка" були встановлені гідроакустичні комплекси.

Російські спецпризначенці розміщували на окупованих бурових платформах "Чорноморнафтогазу" підрозділи морської піхоти та спецназу. Армія РФ продовжує перебувати на платформах й дотепер.

Про це повідомив військовий експерт Павло Лакійчук для "Настоящего времени".

"Спочатку росіяни боялися, що Україна забере своє майно назад. Крім морпіхів там ще чергує бригада ракетних морських суден, які забезпечують охорону цього району, а також патрульні кораблі ФСБ. У 2016 році РФ зрозуміла, що цей об’єкт можна використовувати більш раціонально, тому встановила на них засоби спостереження за повітряною та підводною обстановкою", - каже експерт.

Фахівець зауважив, що на "вишках Бойка" були встановлені гідроакустичні комплекси.

"Цей ланцюжок пунктів нагляду формує єдину систему спостереження за повітряною та підводною обстановкою у північно-західній частині Чорного моря - таким чином росіяни не просто контролюють це район, а можуть швидко реагувати та наносити авіаційні та ракетні удари", - додав Лакійчук.

Нагадаємо, що "вишки" палають, полум'я перекинулося до свердловини.

Удар по "вишках Бойка": що відомо

Захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

У Росії вже почали сипати погрозами Україні за удар по "вишках Бойка".