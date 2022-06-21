Зараз строковики утримуються на сторожовому кораблі "Ладний". Корабель потребує ремонту і не дуже придатний для походів.

Членів екіпажу, що вижили на потопленому Україною ракетному крейсері "Москва", можуть знову відправити в зону бойових дій.

Про це пише Нова газета. Європа з посиланням на батьків матросів.

У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, в Комітет солдатських матерів і до Уповноваженого з прав людини родичі тих, що вижили, поскаржилися, що строковиків досі не перевели на сушу.

Зараз вони утримуються на сторожовому кораблі "Ладний", який був введений в експлуатацію в 1981 році. Корабель потребує ремонту і не дуже придатний для походів.

"Є інформація від військовослужбовців про подальший вихід в море для участі в СВО ("спецоперації") сторожовий корабель "Ладний" імовірно 30 червня. Просимо провести перевірку щодо можливої участі СКР (сторожовий корабель) "Ладний" у СВО з екіпажем, у складі якого перебувають військовослужбовці строкової служби", — йдеться в документі.

Зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера "Москва". Багато з них не хочуть знову брати участь у військових діях, заявляють їхні родичі.

"Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно залучені у СВО на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми в результаті катастрофи, що сталася. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію", — додали батьки.

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво приховує правду про причини і кількість загиблих.

За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи" а не в результаті військових дій.

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