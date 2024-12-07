Країна-агресор запустила балістику з тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні вранці, 7 грудня, російські окупаційні війська атакували Конотоп Сумської області. У населеному пункті близько 06:17 пролунали вибухи.

Мер міста Артем Семеніхін повідомив, що країна-агресор запустила балістику з тимчасово окупованого Криму.

"Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас. До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас", – написав міський голова.

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Інформація щодо наслідків атаки різниться. В Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що окупанти атакували інфраструктуру міста. Як вказується, остаточні наслідки ще встановлюються, але на місці вже працюють всі необхідні служби.

Однак Семеніхін все заперечив, наголошуючи, що руйнувань чи пошкоджень немає, а тому ліквідації із залученням спеціальних і екстрених служб не ведуться і не велися.

Атаки на Сумську область

17 листопада, російські загарбницькі війська атакували Суми балістикою, внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку. Кількість загиблих тоді досягла 10, ще 51 людина постраждала. Було пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі.

У місті Глухів Шосткинського району Сумської області внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житловий будинок. Вже відомо про загиблих та постраждалих.

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