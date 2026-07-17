Досвідчені мандрівники назвали 10 місць на планеті з найгарнішими світанками

Отримані враження точно варті того, щоб прокинутися раніше.

Багато туристів під час відпустки "полюють" за неймовірними світанками чи заходами Сонця. Однак світ такий величезний! Тож як зробити правильний вибір?

Полегшити пошук туристам вирішили професійні мандрівники, які розповіли найбільшому в світі тревел-видавництву Lonely Planet про свої улюблені місця на планеті для зустрічі світанку.

10 місць у світі з найгарнішими світанками

Національний парк Улуру-Ката Тьюта, Австралія

Азорські острови, Португалія

Гранд-Каньйон, Арізона, США

Національний парк Хванге, Зімбабве

Місто Сіємреап, Камбоджа

Місто Луангпхабанг, Лаос

Національний парк Торрес-дель-Пайне, Чилі

Острів Самуї, Таїланд

Фербенкс, Аляска, США

Занзібар, Танзанія

Кожне з цих місць зачаровує будь-кого, хто приїжджає туди на світанку, і ці враження точно варті витрачених грошей та раннього підйому.

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Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали місця в Європі з найчистішими та найбруднішими водами для купання. Очолив рейтинг Кіпр зі 100% відмінних зон для купання.

Також було названо найкраще місто у світі для спостереження за сонячним затемненням 2026 року – воно розташоване в Іспанії.

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