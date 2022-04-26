Придністров'я - це останній резерв людських ресурсів для Путіна без оголошення мобілізації в самій РФ

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" є великий опір участі в будь-яких бойових діях на території України.

Як він зазначив у коментарі "Страні", шанси на відкриття нового фронту проти України з боку Придністров'я високі. Але є безліч факторів всередині ПМР, які грають проти цього сценарію.

За його словами, жителі Придністров'я не хочуть воювати і, ймовірно, місцева "влада" буде дотримуватися "сценарію Лукашенка" і "петляти", щоб уникнути відкритої конфронтації.

"Зараз 60:40 на користь того, що Придністров'я вступить у війну і Путіну вдасться їх "поламати". Але ситуація змінюється щодня. Треба розуміти, що Придністров'я - це останній резерв людських ресурсів для Путіна без оголошення мобілізації в самій РФ. Путін дуже хоче залучити їх. Але на території Придністров'я дуже бояться війни. Вони точно не хочуть цього і будуть пробувати "петляти" за сценарієм Лукашенка. До того ж сьогодні були кілометрові черги на кордоні Придністров'я і Молдови - всі біжать від мобілізації, всі бояться, що їх змусять воювати", - зазначив Денисенко.

Радник міністра також зазначив, що армія "ПМР" налічує приблизно 10-11 тисяч осіб, ще до 3 тисяч - російський контингент. Реально боєздатних людей серед них, за його оцінкою, до 8 тисяч.

Ситуація в Придністров'ї: що відомо

25 квітня спецслужби організували Російській Федерації провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР). У "ПМР" прогриміла серія вибухів.

Раніше у РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

За даними розвідки Міністерства оборони України, війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" отримують СМС, від імені нібито Збройних сил і спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний і артилерійський удари по території "ПМР".

Влада Молдови заявила, що не блокуватиме Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президентки Майї Санду, ескалація в Придністров'ї спричинена "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими у дестабілізації безпеки.

"Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації і спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом з тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

Ще в середині квітня влада Молдови звинуватили російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

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