Ворог продовжував обстріл українських позицій вздовж кордонів Херсонської - Миколаївської та Херсонської - Дніпропетровської областей.

Російські війська намагаються уникнути нових ударів українських сил по складах боєприпасів. Ворог перевозить БК на цивільні об'єкти.

Про це йдеться у свіжому звіт Американського Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу на повідомлення щодо організації окупантами бази в драмтеатрі Херсона.

Крім того, згідно з супутниковими знімками, станом на 11 липня російські війська розмістили не менш як 6 літаків Су-25 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму. "Також, можливо, в рамках підготовки до авіаударів по українських підрозділах", - допускають експерти.

Аналітики в цьому контексті цитують мера Мелітополя Івана Федорова, який заявив, що ЗС РФ почали ховати військову техніку в житлових будинках.

13 липня ЗСУ завдали потужних ударів по двох російських командних пунктах і одному вертолітному майданчику в Новій Каховці. А в українській розвідці інформували про госпіталізацію 40 поранених російських військових до лікарні Херсона.

Російські сили продовжували обстріл українських позицій уздовж кордонів Херсонської - Миколаївської та Херсонської - Дніпропетровської областей та населених пунктів на лінії зіткнення із Запорізькою областю.

Як писав УНІАН, ЗСУ завдали значних авіаударів по позиціях окупантів на півдні України.

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