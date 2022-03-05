Голова Луганської обласної адміністрації повідомив про розстріл мирного протесту мешканців тимчасово окупованого Новопскова російськими військами.

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти розстріляли мирний протест у Новопскові.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Там нема якихось воєнних дій, але там люди виходять з українськими прапорами просто на мирні акції без зброї, ні на кого не кидаються, виходять з українськими прапорами і кажуть загарбникам: "Ідіть додому, вас тут не чекають". І сьогодні перший прецедент. У Новопскові росіяни обстріляли таку мирну акцію, поранили декілька людей. От вони ж кажуть, що по цивільним не стріляють. Але там всі місцеві жителі були, жодного військового", - зазначив Гайдай.

За словами голови Луганської обласної адміністрації, там, де росіяни не можуть прорвати оборону українського війська, російські окупанти активно обстрілюють із важкого озброєння мирні міста. І цілять у інфраструктурні невійськові об'єкти.

"На території Рубіжного, і на території Сєвєродонецька нічого не виходить у ворога. росіяни там відходять, втрачають техніку, втрачають особовий склад. Тож вони бісяться і просто накривають з артилерії, з градів, з мінометів. І Попасну, і територію, всі населені пункти Гірської військово-цивільної адміністрації - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне почали обстрілювати. Гатять не по військовим об'єктам, а по житловим будинкам, лікарням, школам, садочкам. Але хлопці тримають оборону, ніхто нікуди не пройде", - сказав він.

Зокрема, за словами Гайдая, Сєвєродонецьк російські окупанти обстріляли з "Градів".

"Під обстріл потрапив сиротинець, центр туризму та школа. Щойно закінчується обстріл, на місце виїжджають ремонтники, і намагаються підключити усі критичну інфраструктуру", - додав Гайдай.

Вас також можуть зацікавити новини: