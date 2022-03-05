Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти розстріляли мирний протест у Новопскові.
Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Там нема якихось воєнних дій, але там люди виходять з українськими прапорами просто на мирні акції без зброї, ні на кого не кидаються, виходять з українськими прапорами і кажуть загарбникам: "Ідіть додому, вас тут не чекають". І сьогодні перший прецедент. У Новопскові росіяни обстріляли таку мирну акцію, поранили декілька людей. От вони ж кажуть, що по цивільним не стріляють. Але там всі місцеві жителі були, жодного військового", - зазначив Гайдай.
За словами голови Луганської обласної адміністрації, там, де росіяни не можуть прорвати оборону українського війська, російські окупанти активно обстрілюють із важкого озброєння мирні міста. І цілять у інфраструктурні невійськові об'єкти.
"На території Рубіжного, і на території Сєвєродонецька нічого не виходить у ворога. росіяни там відходять, втрачають техніку, втрачають особовий склад. Тож вони бісяться і просто накривають з артилерії, з градів, з мінометів. І Попасну, і територію, всі населені пункти Гірської військово-цивільної адміністрації - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне почали обстрілювати. Гатять не по військовим об'єктам, а по житловим будинкам, лікарням, школам, садочкам. Але хлопці тримають оборону, ніхто нікуди не пройде", - сказав він.
Зокрема, за словами Гайдая, Сєвєродонецьк російські окупанти обстріляли з "Градів".
"Під обстріл потрапив сиротинець, центр туризму та школа. Щойно закінчується обстріл, на місце виїжджають ремонтники, і намагаються підключити усі критичну інфраструктуру", - додав Гайдай.