У США активно шукають 'дешеві' ракети для Patriot і натякнули на Україну, – TWZ

Армія США вимагає від виробників пропозицій щодо нового перехоплювача для Patriot вартістю менше 1 мільйона доларів.

Армія США чинить тиск на оборонних підрядників, щоб ті подали пропозиції щодо нового перехоплювача для зенітно-ракетного комплексу Patriot вартістю менше 1 мільйона доларів. Це значно дешевше – приблизно в п'ять разів – ніж вартість перехоплювачів Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) поточного покоління, пише The War Zone.

Дешевша альтернатива поліпшить співвідношення вартості перехоплення Patriot, особливо проти загроз нижчого рівня, таких як безпілотники та крилаті ракети. Конструкція також може бути простішою у масовому виробництві, що допоможе вирішити дедалі серйозніші проблеми із запасами та ланцюгами поставок.

"Ми проводимо дуже активний конкурс на розробку недорогих ракет-перехоплювачів та підсистем до них, – написав генерал-майор армії Френк Лозано, керівник програми закупівель вогневих засобів армії США. – Мета цієї ініціативи – укласти кілька контрактів, які дозволять створити безліч різних, ефективних і доступних рішень для перехоплення ракет".

У самому повідомленні про укладення контракту цільова ціна в 1 мільйон доларів за одиницю продукції розбита на чотири групи компонентів, кожна з яких, за задумом армії, повинна коштувати не більше 250 000 доларів. Це: недорогий перехоплюючий боєприпас і система управління вогнем, недорогий ракетний двигун, недорога головка самонаведення, а також впровадження системи управління вогнем і наведення. Армія також шукає потенційного підрядника, який міг би виступати в якості центрального інтегратора для всіх цих "найкращих у своєму класі" елементів, які можуть надходити з різних джерел.

Загалом, нова система призначена для "доповнення комплексної протиповітряної та протиракетної оборони проти протиповітряних і протиракетних загроз, крилатих ракет, балістичних ракет ближнього дії та балістичних ракет малої дальності.

Наразі система Patriot здатна уражати всі перелічені вище загрози, але ця можливість має свою ціну. Згідно з останнім проектом бюджету армії на 2027 фінансовий рік, ціна кожного перехоплювача PAC-3 MSE зросла приблизно до 5,3 мільйона доларів. Це також високоякісні боєприпаси, на виробництво яких йдуть роки.

Український варіант

У своєму дописі в LinkedIn генерал-майор армії Френк Лозано розмістив зображення балістичної ракети FP-7, яку розробляє компанія Fire Point в Україні. Fire Point заявляє, що наразі також розробляє версію зенітного перехоплювача під назвою FP-7.x. Як зазначає видання, FP-7.x може розглядатися як варіант для задоволення вимог армії США до нового перехоплювача для системи Patriot, однак поки що жодних деталей про це немає.

Раніше повідомлялося, що Німеччина потенційно розглядає можливість заміни американських крилатих ракет Tomahawk українськими ракетами "Фламінго".

Також Україна створила свою першу керовану авіаційну бомбу. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що бойова частина бомби – 250 кг. Зазначає, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

