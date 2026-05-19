Курс долара і євро в Україні: валюта продовжує дорожчати

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 травня, зріс на 3 копійки і складає 44,38 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,87 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,98 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,68 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 19 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що цього тижня готівковий долар перебуватиме на рівні 44,00-44,50 грн (при цьому з переходом на вищий щабель порівняно з очікуваннями минулого тижня у 43,75-44,25 грн/дол.). Готівковий євро ж перебуватиме в рамках 51,25-52,00 грн.

