Росія втрачає людей: війна та демографія загнали Москву у пастку

Росії бракує приблизно 1,5 млн працівників для відновлення балансу на ринку праці.

Росія зіткнулася з настільки гострим дефіцитом робочої сили, що це може гальмувати її економіку ще багато років. Причинами стали старіння населення і війна в Україні, через які РФ стрімко втрачає працівників, пише Bloomberg.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна ще у квітні зазначила, що сучасна Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.

За оцінками Bloomberg, зараз РФ бракує приблизно 1,5 млн працівників для відновлення балансу на ринку праці. Водночас Російський союз промисловців і підприємців прогнозує дефіцит на рівні 3 млн осіб до 2030 року.

Повномасштабна війна проти України, яка триває вже п’ятий рік, лише посилила кризу. За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія зазнала приблизно 1,2 млн втрат, зокрема до 325 тис. загиблих станом на січень.

Втім, навіть завершення бойових дій не вирішить проблему. Аналітики вважають, що ключовою причиною залишається демографія. Ще до початку війни населення працездатного віку в Росії скоротилося приблизно на 4,9 млн осіб у період з 2015 по 2022 рік.

За даними російського Мінпраці, частка населення працездатного віку зменшується з 2010 року і зараз становить близько 74 млн осіб. Молодих працівників стає менше, ніж тих, хто виходить на пенсію.

За оцінками демографа Ігоря Єфремова, російське військо забрало з ринку праці від 700 до 900 тис. осіб.

Економістка Bloomberg Катерина Власова зазначила, що наднизьке безробіття перетворюється для Росії вже не на перевагу, а на економічне вузьке місце. Дефіцит працівників обмежує виробництво як у військовому, так і в цивільному секторах, а зарплати зростають швидше за продуктивність праці, що ускладнює боротьбу Центробанку з інфляцією.

Генеральна директорка рекрутингової компанії Get Experts Ольга Шамбер зазначила, що дефіцит кадрів у Росії "постійний. Найгостріше нестача працівників спостерігається у сферах IT, продажів, бухгалтерії та технічних професіях.

Міністр економіки Росії Максим Решетніков зазначив, що пом’якшити проблему можуть понаднормова робота, а також залучення до ринку праці молодших і старших працівників. При цьому трудова міграція, за його словами, має бути "прагматичною та обмеженою".

Населення Росії продовжує старіти, а рівень народжуваності знову впав до показників кінця 1990-х та початку 2000-х років.

"Для ринку праці це вже не криза, а нова норма на десятиліття", - підсумував Єфремов.

Економіка Росії – останні новини

Наприкінці квітня Центральний банк РФ ще більше знизив ключову процентну ставку, намагаючись знайти спосіб оживити економіку країни після того, як російський правитель Путін вичитав чиновників за незадовільні показники.

Крім того, в Кремлі вже визнали, що економіка в РФ переживає спад, перебуває на межі рецесії, а валовий внутрішній продукт Росії зросте у 2026 році лише на 1%. Це свідчить про те, що міжнародні санкції вплинули на Російську Федерацію.

