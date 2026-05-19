Цього літа туристи обирають відпочинок ближче до дому: ось найпопулярніші напрямки в Європі

Війна в Ірані змінила уподобання європейців щодо відпусток цього літа.

Цього літа європейські туристи почали більше цікавитися короткими відпустками ближче до дому, побоюючись зриву поїздки на тлі війни в Ірані.

Як пише Euronews Travel з посиланням на свіже дослідження Airbnb, 25% мандрівників з таких країн, як Франція, Німеччина, Швеція, Португалія та Нідерланди, у 2026 році проводитимуть відпустку всередині країни.

Тим часом ті, хто вирушає за кордон, подорожують на менші відстані. Наприклад, у Швеції середня відстань бронювання скоротилася на 26% порівняно з 2023 роком і тепер становить менше 500 кілометрів.

Ще одна тенденція, що набирає популярності, – розподіл вартості поїздки між великими групами: у Португалії, Іспанії та Швеції збільшилася кількість бронювань для чотирьох і більше осіб.

Заміське житло також стає дедалі популярнішим: понад половина всіх літніх бронювань у Німеччині та Франції припадає на сільські, прибережні та гірські райони.

Найпопулярніші напрямки в Європі на літо 2026

Згідно зі свіжими даними Airbnb, в Італії набирає популярність регіон Трентіно-Південний Тіроль, відомий горами Доломітами – він приваблює туристів своїми пішохідними маршрутами та безліччю озер, де можна освіжитися. Зокрема, британським туристам особливо подобаються гори Венето.

Тим часом у Франції серед британських і голландських туристів зростає популярність поїздок до Нормандії, особливо в сільську місцевість. У цьому регіоні розташовані сім найкрасивіших сіл Франції, включаючи Беврон-ан-Ож, Бланжі-ле-Шато та Вьоль-ле-Роз.

Німці все частіше обирають сільську Швецію, і такі місця, як Векше, Кальмар, Крістіанстад та Єнчепінг, користуються величезною популярністю.

Тим часом в Албанії порівняно з 2023 роком майже вдвічі зросла популярність прибережного міста Влера.

Також увагу голландських і британських мандрівників привертає португальський острів Мадейра.

Війна в Ірані втрутилася у відпускні плани туристів по всьому світу

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, через наслідки війни в Ірані західні туристи не поспішають бронювати літні відпустки, оскільки побоюються раптових скасувань рейсів через брак авіапалива або проблеми з безпекою. На цьому тлі європейські авіакомпанії навіть почали знижувати ціни на літні авіаквитки.

Тим часом, за даними українських туроператорів, туристи з України, які мають можливість виїхати за кордон, навпаки активно бронюють літні відпустки. Очевидно, на п'ятий рік повномасштабної війни форс-мажори українських мандрівників вже не лякають так сильно.

