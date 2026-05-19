Справи Путіна в Україні вкрай погані, але недостатньо, щоб змусити його відступити, – WSJ

Це літо покаже, чи зможе Україна перетворити невелику перевагу на стратегічний переломний момент.

Війна Росії в Україні в останні місяці складається вкрай невдало – українські збройні сили практично паралізували російську армію, яка значно переважає їх за чисельністю, отримавши тактичну та технологічну перевагу. І, як пише The Wall Street Journal, цього літа стане ясно, чи зможе Україна перетворити цю незначну перевагу на стратегічний поворотний момент.

Водночас багато аналітиків застерігають, що поки що зарано говорити про те, що війна досягла переломного моменту.

"Справи Росії йдуть погано, але недостатньо погано, щоб змусити Володимира Путіна діяти. І поки що він не демонструє жодних ознак відмови від свого прагнення підкорити Україну", – пише WSJ.

Відео дня

Як зазначає військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, Україна, безумовно, перебуває в сильнішій позиції, ніж багато хто очікував. Але війна передбачає цикли адаптації, і питання в тому, чи зможе Росія знайти відповіді на покращення в Україні. "На даному етапі війни ми можемо з упевненістю дивитися лише на кілька тижнів уперед", – каже він.

Україна уповільнює просування Росії

Українські бригади навчилися краще протистояти російській тактиці проникнення, на яку Росія покладалася минулого року. Українські бійці вистежують ворожих солдатів, які прослизають повз позиції піхоти, за допомогою безпілотників і груп зачистки, заявив науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Деякі українські підрозділи відточують нові контрнаступальні тактики, що поєднують безпілотники та піхоту. Хронічна нестача людських ресурсів в Україні обмежує її можливості локальними успіхами, а не великими проривами. Однак, на відміну від 2025 року, коли Україна майже всюди перебувала в обороні, деякі ділянки 600-мильної лінії фронту тепер оспорюються в обох напрямках.

Україна покращила свої можливості у використанні безпілотників

Успіхи України у використанні безпілотників середньої дальності, приблизно в 20-200 милях від лінії фронту, мабуть, є найбільшою зміною цієї весни, пише WSJ.

Україна розгортає дедалі більший флот безпілотників середньої дальності, таких як моделі Hornet і FP-2, які завдають ударів по російських групах управління безпілотниками, логістичних об’єктах, командних пунктах, системах ППО, складах та інших цілях у тилу. Це ускладнює підтримку Росією операцій на передовій.

Тим часом Україна покращила свої заходи протидії російським безпілотникам середньої дальності, створивши багаторівневу систему радарів, засобів радіоелектронної боротьби та груп перехоплення. "Росії стає все важче завдавати ударів на такій відстані", – сказав Лі.

Російські війська теж відчувають нестачу кадрів

З кінця 2025 року кількість убитих або тяжкопоранених росіян зрівнялася з кількістю новобранців у Росії, тому чисельність десантних сил більше не зростає, сказав Гаді.

Вартість вербування людей з високими бонусами за підписання контракту чинить тиск на російські фінанси. Але війна проти Ірану під керівництвом США дещо послабила цей тиск.

"Поки що потік людей, готових до вербування за гроші, триває", – сказав директор Центру Карнегі з питань Росії та Євразії Олександр Габуєв.

Україна завдає ударів все глибше

Збитки нафтопереробних заводів та експортних терміналів частково компенсували доходи від зростання цін на нафту, але не нівелювали їх. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у березні та квітні Росія отримала значно вищі доходи від експорту нафти.

Водночас у Росії, незважаючи на зростаюче усвідомлення того, що війна – це болото, немає жодних ознак того, що Путін пом’якшує свої військові цілі.

"Розумна, раціональна версія Путіна" могла б розрахувати, що краще врегулювати конфлікт цього року, домагаючись максимальних поступок від президента Трампа – таких як скасування американських санкцій і визнання Америкою анексії Криму Росією – до проміжних виборів у США, сказав Габуєв.

"Проблема в тому, що Росією керує вперта людина, яка, схоже, досі вірить, що Україна впаде. Через це війна, ймовірно, триватиме", – каже він.

Війна в Україні – прогнози

Раніше німецький історик Маттіас Уль заявив, що швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто. Експерт зазначив, що існує безліч історичних прикладів, коли війни затягувалися на роки, незважаючи на виснаження та ознаки миру, тому що обидві сторони вірили в неминучу перемогу.

Тим часом деякі західні спостерігачі та військові аналітики вважають, що припинення вогню між Росією та Україною може бути вже близько – і проміжні вибори в США можуть зіграти ключову роль у завершенні війни.

Вас також можуть зацікавити новини: