Тимочко оцінив, чи здатна Білорусь провести військову операцію проти України

Тимочко зауважив, що величезну кількість арсеналів Білорусії уже давно вичерпали росіяни для своїх потреб.

Путінсько-білоруська риторика зараз – це риторика з категорії "тримайте мене семеро", заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Українського Радіо.

Тимочко поділився, що Україна знає про їхні потенційні наміри і ризики, які можуть там виникати.

"Крім розмови, ми проводимо і певну роботу – це і оповіщення населення, і побудова фортифікацій там, залучення і розміщення підрозділів, і підготовка місцевості для оборони", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Відео дня

Він вважає, що це важливий момент, й про це треба говорити, щоб противник не маніпулював на якомусь психологічному чи когнітивному рівні з метою посіяти паніку або сковування Сил оборони України чи наших союзників.

"Ми ж пригадуємо, як до широкомасштабного вторгнення Росія доволі сильно була залякала велику кількість країн своєю "надпотугою", що вони "друга армія світу", що вони "можуть пройти територію Європи настільки швидко, наскільки може рухатися російський солдат" тощо… Бойові дії в Україні показали зовсім інший результат їхніх спроможностей. Так само і тут", - додав Тимочко.

Він вважає, що має відбуватися аналіз спроможності й коефіцієнту корисної дії від потенційних агресивних дій Білорусі не тільки для самої Білорусі, а й для Росії в цілому.

"Станом на сьогодні я не впевнений, що Білорусь готова проводити навіть оперативного рівня якісні військові операції. Річ в тому, що почати будь-яку військову операцію вони можуть. Але яким фіналом вона для них закінчиться і які це матиме наслідки в подальшому – це, я думаю, навіть Лукашенко не може сказати", - заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко розповів, що для того, щоб провести якусь військову операцію оперативного рівня, як це роблять росіяни, потрібно не менше 50 тисяч регулярних військ для початкового етапу. Більше того, як мінімум половину від цього потрібно мати в резерві.

"Станом на сьогодні білоруська армія, якщо не помиляюся, в межах 60 тисяч осіб. Але це по всій Білорусі і їм доведеться тримати такий контингент. Загальної мобілізації вони не вводили", - зазначив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ поділився, що хоча в Білорусі й є російський контингент, але його там у межах 2-5 тисяч.

"І розуміємо, що більшість із них – це, як правило, керівний склад у білоруській армії. Це старші офіцери, "вагнерівці", інструктори. У будь-якому випадку це не є та кількість регулярних сил російської армії, яка може примусом змусити воювати Білорусь", - наголосив він.

Тимочко зауважив, що величезну кількість арсеналів Білорусії уже давно вичерпали росіяни для своїх потреб. До того ж, білоруська інфраструктура не є настільки якісною і мережевою, як була навіть в Росії чи в України для того, щоб починати масовані наступи широким фронтом.

Загроза з боку Білорусі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами заступника керівника Офісу Президента України, бригадного генерала Павла Паліси, Україна розглядає ризики з боку Білорусі, проте не робить поспішних висновків щодо характеру її участі у війні. Паліса зазначив, що потенційна загроза для Чернігівської та Київської областей зберігається, доки у Білорусі залишається режим, лояльний до Росії. Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року з території Білорусі вже здійснювався наступ на Україну, хоча керівництво країни публічно заявляло, що не має таких планів. Паліса також не став стверджувати, що Росія використовує наразі територію Білорусі для запуску дронів по Україні.

Також ми писали, що капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко заявив, що білоруси розуміють, що якщо відбудеться удар з території Білорусі, то буде й удар у відповідь. Риженко також зазначив, що у Білорусі є підприємства нафтопереробного комплексу, які можуть підживлювати збройні сили країни. Він додав, що вони знаходяться на кордоні з Україною й Білорусь розуміє, що Україна може завдати удару у відповідь і по місцях запуску зброї проти нас, і по нафтопереробному комплексу. Паліса впевнений, що в Білорусі розуміють, що зараз ситуація не на їхньому боці.

Вас також можуть зацікавити новини: