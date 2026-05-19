Ми маємо показати росіянам, що здатні прорвати їхню маленьку фортецю, - глава МЗС Литви

Росія має боятися відповіді НАТО, а не вважати Калінінград гарантією власної безпеки, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю NZZ.

Росія перетворила Калінінградську область на потужний військовий плацдарм із системами ППО та ракетними комплексами. Однак, Будріс вважає, що НАТО має ресурси, щоб не допустити використання цього потенціалу проти країн Альянсу.

"Ми маємо показати росіянам, що здатні прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді", - заявив він.

Наголошується, що мова йде саме про фактор стримування, який має змусити Росію відмовитися від агресивних дій проти країн Альянсу.

"У разі необхідності НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази, розташовані там", - наголосив Будріс.

Очільник МЗС Литви попередив, що Європа не повинна недооцінювати ризики можливого конфлікту з Росією. Він вважає, що у випадку провалу системи стримування наслідки війни відчують не лише країни східного флангу НАТО, а й уся Європа.

"Уявлення, що конфлікт із Москвою торкнеться лише безпосередніх сусідів Росії, є небезпечною помилкою. Це частина російської пропаганди. Якщо лінія фронту провалиться, все завалиться - ЄС, економіка, соціальний лад", - попереджає Будріс.

На думку міністра закордонних справ Литви, країнам Європи потрібно буде посилювати власну обороноздатність і переглядати підходи до безпеки, якщо роль США у захисті Європи зменшиться.

Загроза з боку РФ для НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що в заяві міністерства закордонних справ України стосовно спільних ядерних навчань Росії та Білорусі йдетья, що це є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки. В відомстві наголошують, що Росія перетворює Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО. Додається, що Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. В МЗС України наголошують, що ці дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї.

Також ми писали, що ексрадник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр не виключає, що Росія може атакувати одну з балтійських або скандинавських країн. Пояр зазначив, що спершу завжди дивляться на найслабші ланки, а країни Балтії мають певну географічну вразливість і є відносно невеликими державами. Водночас, Пояр наголосив, що вони досить добре підготовлені. Колишній радник уряду Чехії з нацбезпеки зауважив, що деякі держави можуть сприйматися РФ як легша ціль, наприклад, Болгарія. Це повʼязано з тим, на думку Пояра, що вона є членом НАТО, але витрачає на оборону значно менше коштів, ніж країни Балтії.

