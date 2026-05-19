В ОП назвали єдину умову, за якої в Україні переглянуть мобілізаційний вік

В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків. Таку заяву зробив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 каналу на YouTube.

За його словами, питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18-24 років не на часі.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - зазначив він.

Паліса стверджує, що те, коли ситуація може змінитися, залежить від фронту.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - пояснив заступник.

Він запевнив, що примусового призову жінок також не планують:

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах".

На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів, що Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - додав Паліса.

Раніше чільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе забезпечити потреби армії лише за рахунок добровольців, тому мобілізація має тривати, попри суспільні очікування на пом’якшення підходів.

