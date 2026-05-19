Росія заявила про початок ядерних навчань 'в умовах загрози агресії'

Маневри, в яких візьмуть участь понад 64 тис. військових, відбудуться із 19-го по 21 травня.

Міністерство оборони Російської Федерації, яка у лютому 2022 року розв'язала повномасштабну війну проти України, повідомило про початок навчань "із підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії".

Як пише Астра, згідно з повідомленням, маневри відбудуться з 19-го по 21 травня. У них візьмуть участь понад 64 тис. військових і більш ніж 7,8 тис. одиниць техніки.

Зазначається, що до навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП), Тихоокеанський і Північний флоти.

Відео дня

ЗС РФ, за даними Міноборони країни-агресора, під час навчань відпрацюють питання спільної підготовки і застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі.

За даними Медіазони, також задіяно 200 ракетних установок. Мета ядерних навчань - "відпрацювання дій зі стримування противника і перевірка рівня підготовки залучених військ".

Навчань із застосування ядерної зброї в Білорусі

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони Білорусі заявило про спільне з російськими військовими відпрацювання ударів ядерною зброєю. Йшлося, що почалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення. Мета навчань – удосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння, військової і спеціальної техніки до виконання завдань і організація бойового застосування із позапланових районів. До навчань залучені військові частини ракетних військ і авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: