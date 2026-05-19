Росія атакувала Харків та передмістя: пошкоджені десятки будинків, є загиблі та поранені

Російські окупанти двічі вдарили по Харкову, у місті значні руйнування, є поранені, також під завалами може бути людина.

В районі опівночі міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському та Новобаварському районах. Ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Вже зранку Росія завдала новоих дронових ударів по Новобаварському району.

Терехов повідомив, що внаслідок атаки є троє постраждалих, пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може знаходитися під завалами.

Як уточнив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі постраждали 47-річний чоловік, 50-річна та 73-річна жінки. Чоловік отримав поранення склом, а жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Також, за даними ДСНС, у с. Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина.

Вночі 18 травня Росія атакувала Одесу великою кількістю ударних дронів – у місті зруйновані та пошкоджені понад два десятки житлових будинків, постраждали двоє цивільних - 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик.

Також росіяни вдарили по Дніпру ракетами і дронами. Відомо про майже два десятки поранених, серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

OSINT-аналітик Клеман Молен прогнозує, що травень може стати новим піком російських ударів. Він зазначив, що росіяни цього місяця, найімовірніше, здійснять понад 7000 запусків ударних дронів.

