Сі Цзіньпін заявив Трампу, що Путін може 'пожалкувати' про вторгнення в Україну, – FT

Трамп запропонував США, Китаю та Росії об'єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом.

Глава Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні сказав Дональду Трампу, що російський лідер Володимир Путін може в кінцевому підсумку "пожалкувати" про вторгнення в Україну, пише Financial Times. За даними джерел видання, Сі зробив цю заяву в ході широких переговорів, під час яких порушувалося питання про Україну.

При цьому коментарі Сі Цзіньпіна щодо рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення, судячи з усього, були різкішими, ніж раніше, йдеться у статті.

"Одне з джерел, ознайомлене з перебігом зустрічей Сі з колишнім президентом Джо Байденом, повідомило, що, хоча лідери вели "відверті й прямі" бесіди щодо Росії та України, Сі не висловлював своєї думки про Путіна та війну", – зазначає FT.

У неділю адміністрація Трампа опублікувала інформаційний бюлетень про саміт у Пекіні, але в ньому не було згадки про розмови щодо Путіна чи війни в Україні.

Також, за даними джерел, під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп запропонував США, Китаю та Росії об'єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються.

Коментар Сі Цзіньпіна про Путіна пролунав на тлі того, як війна Росії проти України після чотирьох років зайшла в глухий кут, особливо з огляду на те, що Київ став ефективніше використовувати удари безпілотників для нападу на російські війська та цілі.

Китай і війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін відвідає Китай 20 травня – всього через кілька днів після саміту Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа в Пекіні. За інформацією South China Morning Post, візит російського лідера триватиме один день і розглядається як частина регулярних контактів між двома країнами.

При цьому китайська сторона не уточнила, чи буде окремо порушуватися тема війни в Україні, незважаючи на очікування Кремля та міжнародну увагу до переговорів.

