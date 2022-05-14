Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні.

У Міністерстві внутрішніх справ наразі вважають, що росіяни планують третю фазу війни мінімум до кінця року.

Про це радник глави МВС України Віктор Андрусів заявив у ефірі українських телеканалів, передає "Укрінформ".

Відповідаючи на питання, скільки може тривати третя фаза війни, Андрусів висловив думку, що росіяни планують "мінімально тягнути до кінця року".

"Пояснюю чому – згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні теж ці проблеми почнуться, і проблеми серйозні з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже сильно ростуть, і наразі ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з рф. І якщо вони (загарбники - ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися по тому, що вони вимагають", - сказав радник очільника МВС.

Раніше в МВС розповіли, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокового бою. Андрусів зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів", другою — провести велике оточення Сил оборони України на сході.

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