Для оформлення від мобілізованих вимагають копію паспорта громадянина РФ.

Влада Росії погрожує не платити мобілізованим з окупованої частини Луганської області, які не мають російського паспорта.

Як йдеться у повідомленні Луганської ОВА, військове керівництво РФ вимагає від мобілізованих підписувати довгострокові контракти на проходження військової служби в російській армії. З документів вимагають в тому числі і копію паспорта громадянина Росії. В іншому випадку мобілізованим та їхнім родинам погрожують скасувати виплати і соцахист.

Крім цього , в ОВА зазначили, що 500 жінок звернулись до керівництва РФ із претензією, що на окупованих територіях Луганської області не діють російські закони. Йдеться про те, що нібито військове командування не приймає рапорти щодо звільнення чоловіків за віком. "Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти", - зазначили в ОВА.

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Ситуація в Луганській області

Ситуація в Луганській області залишається напружена. Запеклі бої точаться біля Кремінної. Проте ситуація повністю контрольована ЗСУ.

При цьому окупанти продовжують утиски українців, які залишились на окупованих територіях. Росіяни примушують людей отримувати паспорти громадян РФ.

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