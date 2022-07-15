Росія залучила два великі десантні кораблі.

Росія змінила корабельне угрупування морського флоту через погодні умови.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь у Facebook.

Українським містам ударами загрожують 24 ракети.

"Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до завдавання ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк (великі десантні кораблі - УНІАН)", - інформують військові.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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