Схоже, агресор вкотре змінює стратегію у війні проти України на тлі величезних втрат.

Російські спецслужби розпочали реалізацію плану проведення терактів на території своєї країни, у вчиненні яких звинувачують Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначають, що станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.

Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що у середу, 13 квітня, стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.

А вже сьогодні, 14 квітня, спецслужби ворога повідомили, що буцімто з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі. Ба більше, порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше у Брянській, Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях РФ ввели "жовтий рівень терористичної небезпеки".

Вас також можуть зацікавити новини: