Російські спецслужби розпочали реалізацію плану проведення терактів на території своєї країни, у вчиненні яких звинувачують Україну.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Там зазначають, що станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.
Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що у середу, 13 квітня, стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.
А вже сьогодні, 14 квітня, спецслужби ворога повідомили, що буцімто з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі. Ба більше, порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, раніше у Брянській, Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях РФ ввели "жовтий рівень терористичної небезпеки".