Губернатор закликав жителів регіону до пильності.

Губернатор Курської області Роман Старовойт закликав жителів готуватися до "провокацій українських націоналістів".

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, в Курській області з 11 квітня буде введений жовтий рівень терористичної небезпеки", - написав губернатор.

Він пояснив, що це другий рівень за встановленою шкалою. Всього їх три: підвищений - синій, високий - жовтий, і останній, критичний - червоний.

"У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", - повідомив Старовойт.

Губернатор закликав жителів регіону до пильності.

Нагадаємо, днем раніше губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Нібито ніхто не постраждав, а російські прикордонники придушили вогневу точку.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО попередили, що це - дезінформація.

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