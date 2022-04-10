Губернатор Курської області Роман Старовойт закликав жителів готуватися до "провокацій українських націоналістів".
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, в Курській області з 11 квітня буде введений жовтий рівень терористичної небезпеки", - написав губернатор.
Він пояснив, що це другий рівень за встановленою шкалою. Всього їх три: підвищений - синій, високий - жовтий, і останній, критичний - червоний.
"У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", - повідомив Старовойт.
Губернатор закликав жителів регіону до пильності.
Нагадаємо, днем раніше губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Нібито ніхто не постраждав, а російські прикордонники придушили вогневу точку.
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО попередили, що це - дезінформація.