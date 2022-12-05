Тим часом українські воїни на Донбасі відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів.

За добу противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари по території України.

"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України станом на ранок 5 грудня.

Тим часом підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах", - наголосили у Генштабі.

Тим часом на Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли трьох населених пунктів на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони 11 населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах 6 населених пунктів Харківської області, а також по районах 6 населених пунктів на Донбасі.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони 4 населених пунктів на Донеччині та 6 населених пунктів у Запорізькій області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Останні обстріли українських міст росіянами

В ніч на 5 грудня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю та Кривому Рогу.

Окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу, внаслідок чого одна людина загинула та троє отримали поранення.

У Запоріжжі окупанти вдарили ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств.

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