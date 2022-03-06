В Охтирці наразі відсутнє опалення, частково - немає у будинках води і електроенергії.

Росіяни зруйнували ТЕЦ в Охтирці: загинуло п'ятеро співробітників.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Російська авіація продовжує (ми навіть збилися з підрахунків ударів) бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти району! Вчора росіяни зруйнували ТЕЦ. Загинули 5 мирних працівників", - розповів він.

За словами Живицького, в Охтирці наразі відсутнє опалення, частково - немає у будинках води і електроенергії.

"Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає! Російська авіація сьогодні знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація по кількості жертв уточнюється", - додав він.

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