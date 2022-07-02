Кількість втрат ворога внаслідок цього "дружнього вогню" поки встановлюється.

Російська авіація 1 липня завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає ТСН.

"У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, - ред.) російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре влучила", - сказав Арестович.

Наразі українські військові не коментували цей інцидент. Кількість втрат ворога внаслідок цього "дружнього вогню" поки встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ 1 липня на півдні України парними авіанальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду.

В результаті дій українських захисників було ліквідовано 27 російських окупантів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Також було знищено три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

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