Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пошкоджено понад 100 будинків.

Про це він сказав у ефірі інформаційного телемарафону.

"У місті Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 шкіл та 14 дитячих садочків. У 6 будинках були пошкоджені несучі конструкції, які ми, на жаль, не зможемо відновити, їх потрібно буде розібрати. Всі інші будови придатні до того, щоб їх відновити й ми зараз цим займаємося,  склаадаємо кошторис", - сказав Кличко.

Він зазначив, що не може назвати суму пошкоджень, вона ще уточнюється.

"Суму пошкоджень важко сказати, ми ще не підраховували. Але, переконаний в тому, що з руйнуванням інфраструктури, з руйнуванням будинків ця сума може досягати мільярда гривень", - сказав Кличко.

 Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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