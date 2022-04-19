Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пошкоджено понад 100 будинків.
Про це він сказав у ефірі інформаційного телемарафону.
"У місті Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 шкіл та 14 дитячих садочків. У 6 будинках були пошкоджені несучі конструкції, які ми, на жаль, не зможемо відновити, їх потрібно буде розібрати. Всі інші будови придатні до того, щоб їх відновити й ми зараз цим займаємося, склаадаємо кошторис", - сказав Кличко.
Він зазначив, що не може назвати суму пошкоджень, вона ще уточнюється.
"Суму пошкоджень важко сказати, ми ще не підраховували. Але, переконаний в тому, що з руйнуванням інфраструктури, з руйнуванням будинків ця сума може досягати мільярда гривень", - сказав Кличко.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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