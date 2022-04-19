Сума руйнування інфраструктури та будинків може становити мільярди гривень.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пошкоджено понад 100 будинків.

Про це він сказав у ефірі інформаційного телемарафону.

"У місті Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 шкіл та 14 дитячих садочків. У 6 будинках були пошкоджені несучі конструкції, які ми, на жаль, не зможемо відновити, їх потрібно буде розібрати. Всі інші будови придатні до того, щоб їх відновити й ми зараз цим займаємося, склаадаємо кошторис", - сказав Кличко.

Він зазначив, що не може назвати суму пошкоджень, вона ще уточнюється.

"Суму пошкоджень важко сказати, ми ще не підраховували. Але, переконаний в тому, що з руйнуванням інфраструктури, з руйнуванням будинків ця сума може досягати мільярда гривень", - сказав Кличко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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