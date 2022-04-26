Проліт ракет зафіксовано на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок.

Окупаційні російські війська 26 квітня випустили відразу дві російські ракети, які пролетіли в критично небезпечної близькості до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатома.

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть потрапити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною і радіаційною катастрофою всьому світу", — підкреслив керівник Енергоатому Петро Котін.

Запорізька АЕС:

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі.

4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

На майданчику ЗАЕС окупанти також розмістили важку техніку і боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу і тероризуючи персонал станції та населення міста-супутника.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

За даними "Енергоатому", на сьогодні всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація співробітників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення узгоджувати з їхнім командиром.

7 квітня 2022 року в "Енергоатомі" назвали ім'я російського генерала, який командував захопленням ЗАЕС.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній

S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії

Економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну - S&P і Fitch