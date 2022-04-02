В Росії починають призов добровольців.

Російські окупанти збирають резерв живої сили для відправлення в Україну протягом найближчих двох тижнів.

Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

"Вони (російські загарбники – ред.) починали з 200 тис., в процесі доповнювали резервами, які склали не менше 100 тис. Але це все угруповання, яке враховує контингент невизнаних республік і Криму, майже всі вони вже задіяні в наземній операції", - зазначив експерт.

За його словами, втрати окупантів склали близько 80 тис.осіб.

"Із загального угруповання в тому чи іншому вигляді — полонені, вбиті або поранені, вони, за моїми підрахунками, втратили 80 тис. осіб. Саме тому їм таке важливе перегрупування з південної операційної зони, по лінії Херсона навряд чи російські військові куди-небудь будуть відходити. Скоріш за все на третьому етапі війни будуть залучені не більше 150 тис. осіб для вибивання української армії із зони ООС", - заявив Рустамзаде.

Експерт також нагадав, що в Росії починають призов добровольців.

"Це як правило літні люди, з військовим досвідом. З таких добровольців протягом трьох-чотирьох тижнів можна сформувати резерв від 50 тис. до 100 тис., ми також знаємо, що у Росії є підрозділ, схожий на українську територіальну оборону — Барс. Також ми знаємо, що вони зараз будуть демобілізовувати призовників і оголошувати новий призов. Я думаю, вони спокійно можуть відправити в Україну до 100 тис. осіб, але для цього потрібно два тижні-місяць, а ось бойові дії досить ймовірно почнуться через тиждень, максимум - десять днів", - зазначив військовий експерт.

Війна проти України: