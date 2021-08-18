Зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби на Донбасі окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-го калібру.

Читайте такожЗалишилися дружина й мати: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі героя (фото)Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Автор: Катерина Гірник