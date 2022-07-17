Попередньо, є займання.

Вночі з суботи на неділю російські окупанти завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

О 03:05 в Миколаєві та області було оголошено повітряну тривогу. Згодом мер підтвердив, що по місту є "прильоти".

"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - написав він.

Сєнкевич наголосив, що повітряна тривога триває та закликав не ігнорувати правила безпеки.

"Більше інформації повідомлю вам згодом!", - додав він.

Як писав УНІАН, 15 липня 2022 року в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. Були атаковані два найбільших університети міста.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожих ракетних ударів були поранені.

За добу, 15 липня, по Миколаївщині було завдано 31 удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18-з артилерії.

За станом на ранок 16 липня в лікарнях знаходиться 321 громадянин, постраждалий від атак окупантів на Миколаївську область.

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