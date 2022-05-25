Російські окупанти вдарили "Смерчем" по житловим кварталам Миколаєва, поранено цивільного.
Про це у переданому журналістам відеозверненні повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Знов по житловим кварталам Миколаєва нанесено удар системою залпового вогню "Смерч", - зазначив він.
За словами Назаров, є дані про поранення цивільної особи.
"Решта інформації уточнюється", - додав спікер командування.
Як відомо, у соцмережах близько 21:30 24 травня почала з'являтися інформація про вибухи у Миколаєві.
Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли цивільні авто з понівеченими та розстріляними тілами.