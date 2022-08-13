Втрачена техніка включає танки та броньовані машини противника.

Українські захисники активно знищують бойову техніку російських загарбників на Луганському плацдармі. Втрачена техніка включає танки та броньовані машини.

Про це повідомили у телеграмі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

Зазначається, що у 90-ї танкової дивізії з Чебаркуля з 26 танків боєздатними залишилося менше половини. Згідно з інформацією Центру, 4 танки знищені без можливості відновлення, ще 10 непридатні для експлуатації.

Водночас у 228-му мотострілецькому полку з Єкатеринбурга з наявних 31 танка лише два залишилися в строю. Ще 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поламання, 11 – ремонті, а 5 – передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності.

Подібна ситуація склалась і з БТР загарбників. У того ж 228-го МСП з наявних 82 БТР-ів боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а шість відправили на ремонт через поламання.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ про ситуацію на Донбасі

Генерал-полковник Олександр Сирський, який працює на найскладніших ділянках оборони, спростував заяви російських пропагандистів щодо "блискавичних просувань" окупантів на Донбасі.

Командувач наголосив, що наразі на сході тривають жорстокі бої. Та додав що боротьба з окупантами виснажлива та вимагає від наших воїнів максимального напруження, фізичних та моральних зусиль.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 13 серпня російські окупанти намагалися просунутися на напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. Ворог проводив штурм та наступальні дії. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

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