Ще 19 людей отримали поранення.

Російські військові вбили 8 мирних жителів Донеччини.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.

Він також наголосив, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Росія веде повільний наступ на Донбасі, намагаючись просуватися на Бахмутському й Авдіївському напрямку.

Після низки невдалих штурмів Росія, констатували в Генштабі, мала частковий тактичний успіх у напрямках населених пунктів Соледар і Вершина.

Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір'я.

Як повідомляв УНІАН, місто Бахмут на Донеччині 28 липня російські окупанти обстріляли чотири рази з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків. За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.

А вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Одна з ракет потрапила у будівлю готелю, внаслідок чого загинули 4 особи, постраждали 5 осіб.

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