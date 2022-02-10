На думку екс-лідера "Правого сектору", Путін став "старичком", який вижив з розуму.

Екс-лідер "Правого сектора" та неофіційний радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош розповів, чому для Росії визнання так званих "ЛДНР" є невигідним рішенням. Він вважає, що Путін зациклився на Україні, проте росіянам це вже набридло.

Про це Ярош розповів в інтерв'ю на програмі "Перші особи".

Він зазначив, що Путін не помічає, як вже почав втрачати території Сибіру, адже він зациклився на Україні. Проте йому невигідно визнавати території так званих "ЛДНР", бо це принесе РФ багато нових проблем.

"Це не Крим, це – роздерті війною території зі знищеною економікою, інфраструктурою та дуже бідними людьми", - зазначив Ярош.

На думку екс-глави "Правого сектору", росіянам вже набридло довготривале правління Путіна. А якщо він ще й визнає окуповані території, то це викличе ще більше обурення громадян РФ.

Ярош зазначив, що Москва та Санкт-Петербург – "не зовсім Росія". У РФ є багато занедбаних населених пунктів, де люди живуть у жалюгідних умовах. "Роздерті війною" території Донбасу лише погіршать ситуацію у тій країні.

Читайте такожБойовики відмовилися відкривати КПВВ на Донбасі і висунули нові вимогиПроте Путін, розповів Ярош, став "старичком, який вижив з розуму" та нічого не бачить, окрім України. Він більше думає не про свою країну та Сибір, яку вже втрачає, а про наші території.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ярош оцінив готовність України до вторгнення РФ. "Попруть - будем вбивати", - зазначив він.

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

Нещодавно Комуністична партія РФ підготувала звернення до Володимира Путіна із закликлом визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

У Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не будуть його коментувати до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що у Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР".

Читайте такожВикрито "воєнкома ЛНР", який відповідав за примусовий "призов" українців до лав бойовиківВ МЗС України вже відреагували на реєстрацію у Держдумі проекту щодо визнання "ЛДНР" незалежними.

"З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки що наміру якогось швидко ухвалювати це рішення, і визнавати ДНР і ЛНР в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Згодом стало відомо, що рада Держдуми Росії може ухвалити рішення щодо звернення до Володимира Путіна з приводу визнання окупованих частин Донбасу "незалежними" 14 лютого.